Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон: на месте зрителей я бы смотрел старт гонки, ложился спать и просыпался к финишу

Хэмилтон: на месте зрителей я бы смотрел старт гонки, ложился спать и просыпался к финишу
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон порассуждал насчёт отсутствия интриги в чемпионате Формулы-1.

«Болельщики должны понимать, мы не виноваты, что гонка получилась скучной. Мы получаем те результаты, которых заслуживаем, стараемся работать на максимум в каждом Гран-при. Вопрос к тем, кто принимает решения, конструирует машины, пишет правила. Надеюсь, в 2022 году после смены регламента борьба станет плотнее.

Не могу говорить от лица болельщиков, но я был в такой ситуации в юности. Тогда в чемпионате доминировал Михаэль Шумахер. Я смотрел старт гонки, ложился спать и просыпался ближе к финишу. Сейчас, думаю, делал бы то же самое и смотрел нарезку лучших моментов гонки», — приводит слова Льюиса Хэмилтона PlanetF1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020