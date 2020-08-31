Хэмилтон: на месте зрителей я бы смотрел старт гонки, ложился спать и просыпался к финишу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон порассуждал насчёт отсутствия интриги в чемпионате Формулы-1.



«Болельщики должны понимать, мы не виноваты, что гонка получилась скучной. Мы получаем те результаты, которых заслуживаем, стараемся работать на максимум в каждом Гран-при. Вопрос к тем, кто принимает решения, конструирует машины, пишет правила. Надеюсь, в 2022 году после смены регламента борьба станет плотнее.



Не могу говорить от лица болельщиков, но я был в такой ситуации в юности. Тогда в чемпионате доминировал Михаэль Шумахер. Я смотрел старт гонки, ложился спать и просыпался ближе к финишу. Сейчас, думаю, делал бы то же самое и смотрел нарезку лучших моментов гонки», — приводит слова Льюиса Хэмилтона PlanetF1.