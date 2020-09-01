Бинотто не исключил, что «Феррари» понадобятся «многие годы» для возвращения наверх

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто не уверен, что его команда сможет быстро вернуться в борьбу за лидерство в Формуле-1.



«Сколько времени займёт возвращение наверх… Если оглянуться назад на победные циклы, то это всегда занимало многие годы. В Ф-1 не бывает серебряных пуль. Требуется спокойствие и стабильность.



В этом году мотор заморожен, мы не можем с этим ничего сделать. Мы развиваем его на следующий год. Сейчас есть хороший прогресс на динамическом стенде. Также есть ограничения и по машине. Так что каковы наши планы? Основной план — концентрироваться на следующих сезонах. Сперва на 2021-м, но, конечно, и на 2022-м. Чтобы хорошо выступить в следующем году, мы стремимся понять нынешние слабости и пытаемся удостовериться, что справимся с ними», — приводит слова Бинотто RaceFans.

Бинотто: «Феррари» ещё не в кризисе