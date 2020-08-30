Бинотто: «Феррари» ещё не в кризисе

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто не согласился называть нынешнее положение команды кризисным, несмотря на 13-е и 14-е места Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на Гран-при Бельгии.
«Не думаю, что это уже можно назвать кризисом. Конечно, это плохой результат в ходе и так сложного сезона. Мы ожидали этого уже после зимних тестов. Мы знаем, что сейчас работаем на будущее. Мы ещё не в кризисе, но в эпицентре шторма. Мы знаем наш путь, нам нужно искать решения и сохранять позитивный настрой на будущее. Очевидно, что результат очень плохой. Эта трасса требует мощности и хорошей работы аэродинамики. Очевидно, что мы проигрываем в обоих этих компонентах.
Мы все ответственны за эту ситуацию. Я несу ответственность как босс команды, но каждый, кто работает в „Феррари“, тоже несёт ответственность. Мы все в одинаковой ситуации и тесно связаны. Думаю, мы превратим нынешнее разочарование в стойкость», — приводит слова Бинотто итальянская редакция Motorsport.
- 30 августа 2020
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