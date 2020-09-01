В Ф-1 договорились о 3-дневных зимних тестах. Они пройдут в Хересе, Барселоне или Бахрейне

Команды Формулы-1 договорились не отказываться от проведения зимних тестов, сообщает Auto Motor und Sport. Такой вариант рассматривался на фоне пандемии коронавируса, так как это помогло бы сэкономить средства.

Но особенно против отмены тестов выступили в «Макларене». В британской команде хотят изучить, как будет работать двигатель «Мерседеса», который в Уокинге будут эксплуатировать с 2021 года. Кроме того решение об отказе от тестов не поддержали и ряд команд, в которых будет изменён состав пилотов.

При этом отмечается, что зимние тесты будут сокращены с шести дней до трёх. В Формуле-1 ещё не определились и с местом их проведения. Так, рассматриваются варианты с трассами в Барселоне, Хересе или Бахрейне.