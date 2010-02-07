Клин: экономический фактор играет важную роль для команд

Бывший тестовый пилот “БМВ-Заубер” Кристиан Клин рассказал о том, что всё ещё надеется получить место боевого пилота в команде Ф-1.

“Мы ведём переговоры с командами, которые могут предложить место в кокпите. Кроме того, рынок пилотов не так подвижен в течение многих лет. Но возможности всё ещё есть. Я не получил пока место пилота, поскольку вместе со своим опытом и скоростью, я могу принести команде меньшую экономическую выгоду чем другие гонщики.

Никто не делает секрета из того, что экономическая составляющая в текущей ситуациидаёт огромное преимущество в борьбе за место пилота. Но это не является признаком того, что Педро де ла роса или Виталий Петров не являются отличными пилотами”, – цитирует Клина Motorsport-total.