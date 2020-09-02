Хорнер: Гасли снова набирает скорость, поэтому он всё ещё в нашей программе

«Ред Булл» не планирует в этом сезоне менять Александера Албона на Пьера Гасли, однако руководитель команды Кристиан Хорнер похвалил французского пилота «Альфа Таури» и отметил, что благодаря отличным выступлениям он может рассчитывать на дальнейшее присутствие в программе австрийского коллектива.
«Думаю, Пьер хорошо работает в той среде, которую создали в «Альфа Таури». В этом году у них хорошая машина. Полагаю, что иногда она более проста в управлении, чем болид «Ред Булл».
При этом я считаю, что Алекс Албон в гонках демонстрирует очень сильные выступления. И в Бельгии он провёл ещё одну хорошую гонку. Его оборона, обгоны, атаки всегда хороши – мы движемся в верном направлении.
Приятно видеть, как Гасли снова набирает скорость, поэтому он всё ещё в нашей программе. Но мы довольны текущим положением вещей», — приводит слова Хорнера Autosport.
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