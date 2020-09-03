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Перед Гран-при Италии в Ф-1 вспомнили аварию с участием Петрова в Монце

Перед Гран-при Италии в Ф-1 вспомнили аварию с участием Петрова в Монце
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 накануне Гран-при Италии опубликовала архивные кадры аварии на старте гонки в Монце-2011. Тогда итальянский пилот «ХРТ» Витантонио Льюцци потерял контроль над машиной и врезался в Виталия Петрова («Лотус») и Нико Росберга («Мерседес»).

«Это было досадно, и я извиняюсь перед Росбергом и Петровым, но это была не моя ошибка, потому что меня выжал на траву Ковалайнен. Как только я оказался на траве, то полностью потерял контроль над машиной — поэтому всё и произошло», — комментировал эпизод Льюцци.

Петров не был удовлетворён такими объяснениями: «Считаю, что виноват Льюцци. Сам он начал всё валить на Ковалайнена, но тот лишь немного сместился в сторону на стартовой прямой. В такой ситуации надо тормозить, а Льюцци выехал на траву, и его развернуло».

Рассмотрев ситуацию после гонки, стюарды всё же посчитали виновным в создании опасной ситуации именно итальянца и наказали его потерей пяти позиций на старте следующей гонки.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.

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