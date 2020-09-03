Клэр Уильямс покинет пост замдиректора команды Ф-1

Клэр Уильямс — заместитель директора команды «Уильям» должна уйти со своей должности после завершения Гран-При Италии, говорится в официальном заявлении гоночного коллектива из Гроува.



«Ухожу с тяжёлым сердцем. Я надеялась, что моё пребывание на этом посту продлится долго и сохранит наследие семьи Уильямс в следующем поколении. Однако потребность в инвестициях привела к продаже нашего коллектива компании Dorilton Capital. Моя семья всегда ставила гоночную команду и сотрудников на первое место, и это было абсолютно правильное решение. Уверена, в лице Dorilton Capital ма нашли нужных людей, способных вернуть «Уильямс» в верхнюю часть пелотона.



Я приняла решение уйти из команды, чтобы позволить Dorilton Capital начать всё сначала. Это было нелёгкое решение, но считаю, что оно будет правильным для всех участников. Мне выпала огромная честь вырасти в этой команде и в прекрасном мире Формулы-1. Но сейчас я хочу проводить больше времени с семьёй.



Наконец, я хотела бы поблагодарить своего отца (Сэра Фрэнка Уильямса – Прим. «Чемпионата») за всё, что он дал команде, спорту и нашей семье», — приводятся в заявлении слова Клэр.



Напомним, в конце августа компания Williams Grand Prix Engineering Limited, частью которой является команда Формулы-1, была выкуплена американской Dorliton Capital за € 152 млн.