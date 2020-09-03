Албон не намерен реагировать на слова Хэмилтона, что в «Ред Булл» нет двух сильных пилотов

Пилот «Ред Булл» Александер Албон не намерен принимать близко к сердцу слова действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который недавно заявил, что Макс Ферстаппен выступает в австрийской команде фактически сам по себе и страдает от отсутствия сильного напарника.

«Очевидно, я здесь не для того, чтобы оправдываться. По крайней мере уик-энд в Спа получился неплохим. Но я хочу большего. Я сам являюсь своим самым жёстким критиком. Знаю, что упорно работаю с командой, но мы всё ещё в процессе. Я не буду слушать то, что говорил Льюис. Знаю, что значение имеет лишь тяжёлая работа на базе и трассе», — приводит слова Албона Daily Express.

Напомним, Александер Албон на данный момент занимает четвёртое место в общем зачёте, уступая напарнику 62 балла.