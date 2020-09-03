Албон не намерен реагировать на слова Хэмилтона, что в «Ред Булл» нет двух сильных пилотов

Пилот «Ред Булл» Александер Албон не намерен принимать близко к сердцу слова действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который недавно заявил, что Макс Ферстаппен выступает в австрийской команде фактически сам по себе и страдает от отсутствия сильного напарника.
«Очевидно, я здесь не для того, чтобы оправдываться. По крайней мере уик-энд в Спа получился неплохим. Но я хочу большего. Я сам являюсь своим самым жёстким критиком. Знаю, что упорно работаю с командой, но мы всё ещё в процессе. Я не буду слушать то, что говорил Льюис. Знаю, что значение имеет лишь тяжёлая работа на базе и трассе», — приводит слова Албона Daily Express.
Напомним, Александер Албон на данный момент занимает четвёртое место в общем зачёте, уступая напарнику 62 балла.
- 3 сентября 2020
-
21:39
-
20:47
-
19:40
-
18:52
-
17:45
-
17:05
-
16:35
-
16:13
-
14:28
-
14:25
-
13:51
-
12:59
-
12:17
-
11:47
-
10:46
-
08:48
-
00:49
- 2 сентября 2020
-
23:54
-
22:47
-
22:24
-
20:57
-
19:58
-
18:58
-
17:37
-
16:44
-
16:17
-
15:14
-
14:28
-
13:38
-
12:38
-
11:27
-
10:27
-
08:52
-
00:28
- 1 сентября 2020
-
23:51