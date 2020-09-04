Боттас — лучший в первой практике Гран-при Италии, Квят — четвёртый, Феттель — 19-й

На автодроме «Монца» завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал четвёртое время, у его напарника Пьера Гасли — шестой результат. При этом оба использовали более жёсткий тип резины, чем конкуренты впереди.

Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.20,703

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,245

3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,797

4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,852

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,938

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,964

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,044

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,044

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,086

10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,118

11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,201

12. Эстебан Окон («Рено») — +1,281

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,428

14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,706

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,719

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,849

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,916

18. Рой Ниссани («Уильямс») — +2,123

19. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,285

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,417.