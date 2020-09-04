Боттас — лучший в первой практике Гран-при Италии, Квят — четвёртый, Феттель — 19-й

На автодроме «Монца» завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его напарник Льюис Хэмилтон стал вторым, тройку замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал четвёртое время, у его напарника Пьера Гасли — шестой результат. При этом оба использовали более жёсткий тип резины, чем конкуренты впереди.
Формула-1. Гран-при Италии. Первая свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.20,703
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,245
3. Александер Албон («Ред Булл») — +0,797
4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,852
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,938
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,964
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,044
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,044
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,086
10. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,118
11. Шарль Леклер («Феррари») — +1,201
12. Эстебан Окон («Рено») — +1,281
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,428
14. Ромен Грожан («Хаас») — +1,706
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,719
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,849
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,916
18. Рой Ниссани («Уильямс») — +2,123
19. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,285
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,417.
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