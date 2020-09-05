Абитебуль рассказал, почему «Ред Булл» каждый раз слаб на старте сезона

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился мнением о работе команды «Ред Булл».



«Ред Булл» — фантастическая команда, но, но мой взгляд, команда упустила важную хитрость современной Формулы-1, при которой у коллектива не может быть чёткого разграничения между шасси и двигателем. Это так не работает, если вы хотите бороться за победы. Так что, думаю, что борьба, с которой «Ред Булл» сталкивается на старте сезона, да и всего сезона в целом — следствие такого подхода. Вы должны быть одной группой людей, единомышленниками. За время нашего с ними сотрудничества нам не удалось добиться этого.



С «Хондой» их результаты немногим лучше, но это доказывает, насколько сложно в Формуле-1 добиться успеха. Чтобы победить «Мерседес» нужно делать всё идеально", — приводит слова Сириля Абитебуля Autosport.