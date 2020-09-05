Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Сайнс — третий, Квят — 11-й

В Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших неожиданно замкнул Карлос Сайнс на «Макларене».



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят снова уступил в квалификации напарнику по команде — Пьеру Гасли. Россиянин примет старт с одиннадцатой позиции, в то время как француз стал десятым.



Четырёхкратный чемпион мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель не смог пробиться во второй сегмент квалификации, показав семнадцатое время.



Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.18,887

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,069

3. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,808

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,833

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,908

6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,933

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,977

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,162

9. Александр Албон («Ред Булл») — +1,203

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,290



Не вышли в третий сегмент:



11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,282

12. Эстебан Окон («Рено») — +1,347

13. Шарль Леклер («Феррари») — +1,386

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,039

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,686



Не вышли во второй сегмент:



16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,252

17. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,264

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,319

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,700

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,830.