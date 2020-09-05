Даниил Квят: квалификация превратилась в игру слипстрима. Мне не повезло
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии, в ходе которой он показал одиннадцатое время. По словам россиянина, вся сессия превратилась в «игру слипстрима».
«Квалификация в Монце превратилась в игру слипстрима. Можно было выехать на трассу вовремя или, наоборот, в очень неподходящее время. Мне не повезло в эпизоде с Кевином Магнуссеном, я потерял слипстрим. Но моя стартовая позиция позволит бороться, и это именно то, что мы и собираемся делать. Мы всё ещё в игре. Что касается темпа, важно, чтобы машина сохраняла его на таком же уровне и в гонке», — сказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.
Напомним, напарник россиянина Пьер Гасли примет старт с десятой позиции.
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