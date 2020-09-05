Глава «Феррари»: у меня абсолютная уверенность в Бинотто, нам нужна стабильность

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заверил, что не собирается увольнять главу команды Формулы-1 Маттиа Бинотто, несмотря на слабые результаты «Скудерии» в сезоне-2020 Формулы-1.



«Должен сказать, что у меня абсолютная уверенность в Маттиа Бинотто и его команде. Результаты не могут доказать того, что я говорю, но такие вещи требуют времени. К сожалению, в прошлом существовало слишком высокое давление, у нас имеется история с увольнениями людей. Царила своеобразная атмосфера «двери-вертушки», и я её прекращаю.



Нам нужна стабильность и концентрация. Если посмотреть на людей калибра Жана Тодта, Михаэля Шумахера, Росса Брауна и всех остальных, то у них заняло шесть лет, чтобы стать теми, кем они стали, — феноменальной командой-победительницей. Так что я хочу удостовериться, что у нас будет стабильность, несмотря на невероятное давление, которое оказывается на команду, особенно со стороны итальянских СМИ, которые иногда довольно брутальны и требуют, чтобы полетели головы, но это не решение. Это не значит, однако, что мы не рассмотрим добавления дополнительных навыков и ресурсов в существующую команду.



Я надеюсь, что в 2021-м мы определённо сможем прибавить по сравнению с этим сезоном. В 2022-м вступят в действие новые правила, и каждый раз, когда происходит техническая революция, она даёт командам шанс обогнать другие. Это наша надежда», — заявил Камильери в интервью The New York Times.