Ван дер Линде выиграл вторую гонку DTM в Ассене, Кубица — 14-й

На автодроме в Ассене в Нидерландах завершилась вторая гонка уик-энда в DTM. Её победителем стал Шелодн ван дер Линде, второе место завоевал Робин Фряйнс, тройку лучших замкнул Нико Мюллер.

В недавнем прошлом пилот Формулы-1 Роберт Кубица стал четырнадцатым.

DTM. Ассен. Вторая гонка

1. Шелдон ван дер Линде (RBM) — 1:13.27,930

2. Робин Фряйнс (Abt) — +2,621

3. Нико Мюллер (Abt) — +3,658

4. Лоик Дюваль (Phoenix) — +9,414

5. Рене Раст (Rosberg) — +9,455

6. Тимо Глок (RMG) — +9,870

7. Фердинанд Габсбург (WRT) — +11,048

8. Марко Виттманн (RMG) — +11,666

9. Филипп Энг (RBM) — +12,436

10. Лукас Ауэр (RMR) — +13,033

11.Майк Рокенфеллер (Phoenix) — +14,015

12. Джейми Грин (Rosberg) — +14,396

13. Джонатан Абердин (RMR) — +17,018

14. Роберт Кубица (ART) — +17,863

15. Харрисон Ньюи (WRT) — +1 круг

16. Фабио Шерер — не финишировал.