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Ван дер Линде выиграл вторую гонку DTM в Ассене, Кубица — 14-й

Ван дер Линде выиграл вторую гонку DTM в Ассене, Кубица — 14-й
Авто / DTM/WEC/Туринг 0

На автодроме в Ассене в Нидерландах завершилась вторая гонка уик-энда в DTM. Её победителем стал Шелодн ван дер Линде, второе место завоевал Робин Фряйнс, тройку лучших замкнул Нико Мюллер.

В недавнем прошлом пилот Формулы-1 Роберт Кубица стал четырнадцатым.

DTM. Ассен. Вторая гонка

1. Шелдон ван дер Линде (RBM) — 1:13.27,930
2. Робин Фряйнс (Abt) — +2,621
3. Нико Мюллер (Abt) — +3,658
4. Лоик Дюваль (Phoenix) — +9,414
5. Рене Раст (Rosberg) — +9,455
6. Тимо Глок (RMG) — +9,870
7. Фердинанд Габсбург (WRT) — +11,048
8. Марко Виттманн (RMG) — +11,666
9. Филипп Энг (RBM) — +12,436
10. Лукас Ауэр (RMR) — +13,033
11.Майк Рокенфеллер (Phoenix) — +14,015
12. Джейми Грин (Rosberg) — +14,396
13. Джонатан Абердин (RMR) — +17,018
14. Роберт Кубица (ART) — +17,863
15. Харрисон Ньюи (WRT) — +1 круг
16. Фабио Шерер — не финишировал.

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