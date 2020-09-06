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Хэмилтон сохранил отрыв в личном зачёте, Боттас вышел на второе место в чемпионате

Хэмилтон сохранил отрыв в личном зачёте, Боттас вышел на второе место в чемпионате
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Монце завершилась гонка восьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Италии. Её победителем стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс, третьим — пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Гасли вырвался в лидеры благодаря тому, что провёл пит-стоп прямо перед выездом на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссена, а также удачному рестарту гонки.

Льюис Хэмилтон продолжает лидировать в чемпионате, его отрыв от ближайшего преследователя, Валттери Боттаса, составляет 47 очков.

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», увеличивший отрыв от преследователей.

Формула-1. Общий зачёт

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 117 очков
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57 очков
5. Ландо Норрис («Макларен») — 57 очков
6. Александер Албон («Ред Булл») — 48 очков
7. Шарль Леклер («Феррари») — 45 очков
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 43 очка
9. Карлос Сайнс («Макларен») — 41 очко
10. Даниэль Риккардо («Рено») — 41 очко
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 34 очка
12. Эстебан Окон («Рено») — 30 очков
13. Себастьян Феттель («Феррари») — 16 очков
14. Нико Хюлькенберг (Рейсинг Пойнт) — 6 очков
15. Даниил Квят («Альфа Таури») — 4 очка
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2 очка
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1 очко
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 0 очков
19. Николас Латифи («Уильямс») — 0 очков
20. Джордж Расселл («Уильямс») — 0 очков
21. Ромен Грожан («Хаас») — 0 очков.

Кубок конструкторов

1. «Мерседес» — 281 очко
2. «Ред Булл» — 158 очков
3. «Макларен» — 98 очков
4. «Рейсинг Пойнт» — 82 очка
5. «Рено» — 71 очко
6. «Феррари» — 61 очко
7. «Альфа Таури» — 47 очков
8. «Альфа Ромео» — 2 очка
9. «Хаас» — 1 очко
10. «Уильямс» — 0 очков.

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