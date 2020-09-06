Квят: я рад за Пьера. А в моей гонке всё по максимуму сыграло против меня

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Италии, который он закончил на девятой позиции. Напарник Квята Пьер Гасли одержал первую победу в карьере.



«В первую очередь я очень рад за Пьера, мои поздравления ему и команде. Моя гонка… Всё, что произошло, по максимуму сыграло против меня. Время выезда машины безопасности, выбор шин перед гонкой — всё пошло не так с точки зрения стратегии, пошло неправильно для меня, в отличие от Пьера. Пьер воспользовался этой великолепной возможностью. Я продолжу бороться, потому что я доволен своей гонкой, если быть честным с самим собой, я действительно доволен.



Это была сумасшедшая гонка, и, конечно, я расстроен, что не оказался в нужном месте в нужное время, чтобы воспользоваться возможностью. Как я сказал, машина безопасности испортила мою гонку», — рассказал Квят после финиша Гран-при Италии.