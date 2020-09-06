Хэмилтон: не думаю, что в «Ред Булл» к Гасли отнеслись как надо

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ещё раз поздравил Пьера Гасли с победой на Гран-при Италии Формулы-1.



«Пьер просто хороший парень. Думаю, у него большой талант, и я не думаю, что в „Ред Булл“ к нему отнеслись как надо, когда отправили на понижение. Когда такое происходит, гонщику нелегко, я сопереживаю в такие моменты. Думаю, после подобного нелегко поднять собственную уверенность в не столь быстрой команде и начать выдавать блестящие выступления, как у него в этом году, и в итоге завоевать победу.



Я действительно впечатлён. Он проделал фантастическую работу и заслуживает успеха. Надеюсь, это создаст для него возможность двигаться вперёд. Но он также победил команду, которая его понизила — определённо это доставит им боль», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.