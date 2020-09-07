Бывший заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс попрощалась с Формулой-1.



«Работать в этой команде было настоящей привилегией. От имени Фрэнка, от себя лично и от всей нашей семьи я хочу поблагодарить всю нашу команду, всех наших бывших и нынешних сотрудников. Они — настоящие воины команды. Мы хотим пожелать им успехов в дальнейшем. Мы благодарны всем болельщикам по всему миру, которые нас поддерживали. Мы уходим, сохраняя огромное количество воспоминаний. Мы все вместе прошли через подъёмы и спады, через триумфы и поражения. Любовь к Формуле 1 – это навечно!», — приводит слова Клэр Уильямс пресс-служба команды.



Напомним, сэр Фрэнк Уильямс давно отошёл от управления командой, носящей его имя, а накануне его дочь Клэр сообщила, что покидает гоночный коллектив из Гроува, после его продажи американской компании.