Ферстаппен — о победе Гасли: «Ред Булл» 2019 года неплох!

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после Гран-при Италии поздравил с победой Пьера Гасли и команду «Альфа Таури», попутно адресовав критическое замечание своей команде по поводу не слишком хорошего болида.



«Я не беспокоюсь по поводу возможного повторения проблем в Муджелло. Это будет совершенно другая гонка. Но я рад, что эти выходные закончились, потому что это было полное дерьмо для нас. Рад за «Альфа Таури». «Ред Булл» 2019 года не так уж и плох!

Болид же «Ред Булл» этого года просто недостаточно хорош. Понятно, что было сделано немало ошибок. Но при всём уважении посмотрите, насколько близка к нам «Альфа Таури» в квалификациях. Этого не должно происходить», — приводит слова Ферстаппена GPblog.