Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон создал собственную гоночную команду под названием TeamX44. Коллектив примет участие в дебютном сезоне ралли-рейдовой серии Extreme E.
Команда опубликовала в социальных сетях видео, посвящённое этому событию. В нём принял участие и сам Льюис. Он рассказал, что название было выбрано в честь его гоночного номера, под которым он выступает в «Королевских гонках».
Видео доступно на странице TeamX44 в «Твиттере».
Extreme E — новая ралли-рейдовая электрическая гоночная серия, организаторы которой надеются сделать настоящую революцию в автоспорте. На её официальном сайте ведётся отсчёт до старта первых соревнований. Сейчас до него осталось 137 дней.
Напомним, ранее Extreme E объявила о партнёрстве с сетью веганских ресторанов Neat Burger, часть которой принадлежит Хэмилтону.
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