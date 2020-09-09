В «Хонде» заявили, что успех Гасли для них приятнее побед Ферстаппена

Глава автоспортивного подразделения «Хонда» Масаси Ямамото заявил, что победа пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Италии стала для японской компании и него лично особенной по сравнению с предыдущими успехами «Ред Булл».



«Это была другая радость для меня по сравнению с «Ред Булл». Мне было очень приятно, что во время подиумной церемонии прозвучало название «Альфа Таури Хонда». Я побеждал четыре раза с «Ред Булл», но они никогда не произносили имя нашей компании. Это был эмоциональный момент для меня», — приводит слова Ямамото GPblog.



Полное название австрийской команды – «Астон Мартин Ред Булл Рейсинг», так что после предыдущих побед Макса Ферстаппена слово «Хонда» на подиуме не произносили.



«Ред Булл» отказался от использования моторов «Рено» и перешёл на двигатели «Хонда» с 2019 года. «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо») использует японские силовые установки с сезона-2018.