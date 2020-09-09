Марко: не знаю, почему Хэмилтон решил, что ему нужно давать советы «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон недавно выступил с заявлением о том, что Александер Албон недостаточно хорош, чтобы быть товарищем по команде Макса Ферстаппена, а также обвинил «Ред Булл» в несправедливом отношении к победителю Гран-при Италии Пьеру Гасли. Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны советника австрийского коллектива Хельмута Марко.
Марко отметил, что Льюис сам фактически выступал за понижение Гасли в середине 2019 года.
«Правда в том, что Льюис не звонил нам тогда, но он разговаривал с руководителем команды Кристианом Хорнером в самолёте и рекомендовал посадить Албона в машину вместо Гасли. Это было до того, как эта перестановка произошла. Нам всё равно, но получается, что гонщик, от которого Льюис хотел избавиться прошлым летом, теперь выиграл Гран-при Италии с «Альфа Таури». Вот тебе и его опыт.
Понятия не имею, почему Хэмилтон решил, что есть необходимость с его стороны давать советы «Ред Булл». Нас не интересует мнение людей извне. Мы хотим сделать «Альфа Таури» ещё сильнее в будущем, и это означает, что нам нужен лидер команды», — цитирует Марко GrandPX.
- 9 сентября 2020
-
12:16
-
11:31
-
09:44
-
08:50
-
01:01
- 8 сентября 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:11
-
20:20
-
18:38
-
17:26
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:02
-
15:36
-
14:57
-
14:34
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
12:13
-
10:41
-
09:23
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
00:56
- 7 сентября 2020
-
23:21
-
21:55
-
20:51
-
20:09
-
18:54
-
17:40
-
15:54