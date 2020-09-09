Марко: не знаю, почему Хэмилтон решил, что ему нужно давать советы «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон недавно выступил с заявлением о том, что Александер Албон недостаточно хорош, чтобы быть товарищем по команде Макса Ферстаппена, а также обвинил «Ред Булл» в несправедливом отношении к победителю Гран-при Италии Пьеру Гасли. Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны советника австрийского коллектива Хельмута Марко.



Марко отметил, что Льюис сам фактически выступал за понижение Гасли в середине 2019 года.



«Правда в том, что Льюис не звонил нам тогда, но он разговаривал с руководителем команды Кристианом Хорнером в самолёте и рекомендовал посадить Албона в машину вместо Гасли. Это было до того, как эта перестановка произошла. Нам всё равно, но получается, что гонщик, от которого Льюис хотел избавиться прошлым летом, теперь выиграл Гран-при Италии с «Альфа Таури». Вот тебе и его опыт.

Понятия не имею, почему Хэмилтон решил, что есть необходимость с его стороны давать советы «Ред Булл». Нас не интересует мнение людей извне. Мы хотим сделать «Альфа Таури» ещё сильнее в будущем, и это означает, что нам нужен лидер команды», — цитирует Марко GrandPX.