«Макларен»: единственный способ повысить интерес гонок — искусственно замедлить «Мерседес»

Единственный способ, которым Формула-1 может обеспечить «более интересные гонки» в ближайшее время, — это вмешательство спортивных властей, заявил руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.

«В «Мерседесе» упорно трудились в течение нескольких лет, чтобы добиться текущего доминирования. Они, безусловно, заслуживают быть там, где находятся сейчас. Но, к сожалению, это приводит к скучным гонкам. Здорово, если случаются этапы вроде Гран-при Италии.

Со всеми изменениями в 2022 году, которые должны сделать команды более равными, мы получим новую Формулу-1. Но, полагаю, единственный способ добиться более интересных гонок в ближайшие полтора года — это искусственно замедлить «Мерседес» или создать другие условия. Например, добавить квалификационные гонки. Такова реальность, в которой мы находимся.

Не думаю, что можно решить эту проблему с помощью других шин или обязав команды к большему количеству пит-стопов. Потому что тогда «Мерседес» просто даст полный газ на первых 10 кругах и будет впереди с ещё большим отрывом, чем сейчас.

Так что именно такую дискуссию «Мерседес» должен вести с ФИА и Формулой-1, если они открыты для чего-то подобного», — цитирует Зайдля GrandPX.