В «Альфа Таури» рассказали, когда планируют утвердить состав пилотов

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что состав пилотов команды из Фаэнцы на сезон-2021, скорее всего, будет назван в конце следующего месяца.

«Пьер Гасли отлично пилотирует в этом году, в то время как Даниил Квят столкнулся с рядом неудач – это были ошибки и с его стороны, и со стороны команды. Например, авария в Сильверстоуне произошла по нашей вине.



В «Ред Булл» есть только два человека, которые принимают решение о пилотах всех четырёх болидов, — это Дитрих Матешиц и Хельмут Марко. Думаю, к концу октября мы узнаем больше», — приводит слова Тоста GrandPX.



После 8 этапов нынешнего сезона Гасли набрал 43 очка и занимает 8-е место в личном зачёте. Француз выиграл последний этап в Монце. На счету Квята лишь 4 балла, он — 15-й.