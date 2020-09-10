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Феттель: «Феррари» находится в такой ситуации, потому что заслуживает её

Феттель: «Феррари» находится в такой ситуации, потому что заслуживает её
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Муджелло. По его словам, «Феррари» будет сложно рассчитывать на какой-то серьёзный результат в 1000-м Гран-при в «Королевских гонках».

«Просто закончить гонку в Муджелло – это уже будет улучшение для «Феррари» и хорошим знаком, по крайней мере для меня. Но в жизни нет коротких путей. Мы находимся в такой ситуации, потому что, вероятно, заслуживаем её. Это тяжёлый момент, но я не единственный, кто страдает. Вся команда переживает. А я всегда вижу себя частью коллектива.

В последних гонках у нас были проблемы с тем, чтобы заставить машину работать на 100 процентов. Может быть, дела в Муджелло пойдут немного лучше. Но это не значит, что мы будем на пьедестале почёта. Ожидания очень слабые», — приводит слова Феттеля GrandPX.

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