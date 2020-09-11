Окон согласился, что его жалобы по радио в Монце были перебором

Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон согласился, что был слишком негативен в своих высказываниях сразу после финиша Гран-при Италии, когда его гоночный инженер и затем глава команды Сириль Абитебуль потребовали от пилота прекратить жаловаться по радио на упущенные возможности. Окон закончил гонку восьмым.



«Важно, что мы обсуждаем внутри всё, что происходит. Конечно, я выразил некоторое разочарование — в конечном счёте, думаю, это было перебором. Потому что если посмотреть, как мы выступили в целом, как мы вернулись с позиции за пределами очковой зоны в очки, как мы отработали пит-стоп и всё остальное, то гонка была сильной. Конечно, были некоторые возможности, если бы мы рискнули, но в целом в такой гонке трудно думать, что мы действительно что-то упустили. После анализа гонки я думаю, что это был сильный уик-энд, так что гонка была хорошей», — приводит слова Окона RaceFans.

«Не говори ничего по радио». Команде пришлось унимать Окона после Гран-при Италии