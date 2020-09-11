Норрис прокомментировал свою аварию на трассе «Муджелло»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Тосканы, прокомментировав эпизод с жёстким вылетом за пределы трассы.

«Непростой день. Очевидно, что я завершил его не лучшим образом, немного перестарался. Это ошибка дорого мне стоила. Я немного разочарован, но такое случается, это случается со всеми. День не был идеальным, но до аварии всё шло достаточно неплохо.

Мы прибавили после первой тренировочной сессии, но предстоит ещё много работы. Всё не так гладко, как нам бы хотелось и у нас больше проблем, чем мы ожидали. Непростое начало уик-энда, но я убеждён, что завтра мы прибавим", — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Видео эпизода доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.