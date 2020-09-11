Шварцман считает, что допустил несколько ошибок, но и с ними не боролся бы за поул

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал девятый результат в квалификации этапа Формулы-2 на трассе «Муджелло».



«Конечно, не лучший результат для нас. Сегодня у нас не было достаточной скорости, чтобы оказаться впереди, все были очень близки друг к другу. Я допустил несколько ошибок на лучшем круге — вероятно, они стоили мне полторы десятые. Пусть все равно было бы трудно стать первым, но я, возможно, мог выполнить свою работу лучше.



Нам нужно проанализировать, почему мы теряем немного времени на каждом секторе, чтобы быть готовыми к субботе. Гонка должна стать очень сложной — с высокой деградацией шин. Нам нужно сыграть умно. Надеюсь, результат гонки будет лучше, чем в квалификации», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».