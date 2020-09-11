Випс потеряет три места на старте гонки Ф-2, Шварцман стартует восьмым

Пилот команды Формулы-2 DAMS, воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс оштрафован по итогам квалификации на трассе «Муджелло». Стюарды установили, что эстонец в ходе сессии помешал Луи Делетразу, за что потеряет три места на старте первой гонки, сообщает официальный сайт Ф-2.
Это отразится на стартовой позиции пилота программы SMP Racing, члена гоночной Академии «Феррари» Роберта Шварцмана, выступающего в составе Prema. Россиянин примет старт не с девятого, а восьмого места.
Напомним, что поул на трассе «Муджелло» завоевал Кристиан Лундгор. Никита Мазепин показал четырнадцатый результат, Мик Шумахер стал пятнадцатым, а ещё один россиянин Артём Маркелов — девятнадцатым.
В преддверии первой гонки на «Муджелло» в общем зачёте Ф-2 лидирует Каллум Айлотт.
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