«Заубер» намерен остаться с «Альфа Ромео» и расширить сотрудничество с «Феррари»

Швейцарская гоночная команда «Заубер», выступающая в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео», не думает о возможном расставании с «Феррари» в пользу сотрудничества с другими автопроизводителями, заявил её руководитель Фредерик Вассёр. Он также заверил, что команда, вопреки некоторым слухам, близка и к новому договору с «Альфа Ромео».



«Можем ли мы уйти от „Феррари“? Нет, обсуждаем с „Феррари“ расширение сотрудничества, и мы довольно близки к сделке. С „Альфа Ромео“ то же самое. Сейчас „Феррари“ поставляет нам узлы — двигатель, коробку передач и некоторые другие детали. Это хорошее сотрудничество, но мы, к примеру, не работаем в одной аэродинамической трубе, как это делают некоторые другие команды. Без сомнений, более глубокое сотрудничество стало бы преимуществом в будущем», — приводит слова Вассёра The Race.