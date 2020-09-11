Райкконен: шея чувствует себя намного лучше, чем в конце первого дня тестов 20 лет назад!

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Тосканы. Во второй сессии финн стал девятым.



«Приятно вновь пилотировать на «Муджелло» — трассе, где я проехал первые круги за рулём болида Формулы-1 20 лет назад. Без сомнений, сейчас моя шея чувствует себя намного лучше, чем в конце моего первого дня тестов! Ощущения от трассы такие же, она не слишком отличается, за исключением некоторых бордюров.



Это трудная трасса, поэтому нелегко найти настройки, особенно когда ты здесь первый раз и не имеешь никаких данных, от которых можно оттолкнуться. Конфигурация здесь во многом уникальная, нужен иной подход, и поэтому нам нужно продолжать работать над настройками — и сегодня вечером, и во время третьей практики. Способы прибавить никогда не закончатся, но мы сегодня выглядели многообещающе, так что посмотрим, где окажемся завтра», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

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