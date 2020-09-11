Перес рассказал, что привело к столкновению с Райкконеном

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал небольшую аварию с пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном на второй тренировке Гран-при Тосканы. Мексиканец выезжал из боксов и не пропустил ушедшего на быстрый круг финна, слегка задев его машину сзади. За это Перес был оштрафован потерей одной позиции на стартовой решётке.
«Досадно, что случился инцидент с Кими. Тут очень трудно видеть другую машину, когда выезжаешь с пит-лейна, да и угол, под которым выезжаешь на трассу, неидеальный. Знал, что он рядом, очень трудно судить о дистанции между машинами. Увы, не смог его избежать.
Это просто показывает, что в этот уик-энд на такой узкой трассе наверняка будет нелегко, и мы знаем, что позиция на трассе должна оказаться здесь очень важной. Нам нужно в первую очередь нацеливаться на хороший результат в квалификации, чтобы удостовериться, что мы окажемся в подходящем положении для борьбы за хорошие очки в воскресенье», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
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