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Зафнауэр: Феттель станет отличным наставником для Стролла

Зафнауэр: Феттель станет отличным наставником для Стролла
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от совместной работы с Себастьяном Феттелем.

«Думаю, он начнёт работу с нами после того, как завершит все формальности с „Феррари“. Он способен поднять команду на новый уровень, уверен, он поможет нам в тысяче мелочей. Думаю, что он принесёт с собой трудовую этику чемпиона мира, и это то, чему мы все хотим научиться. Каждому нужно прибавить. Себ станет отличным наставником для Стролла, который молод и довольно быстр. Разве не здорово пилоту, который не так давно пришёл в чемпионат, поучиться у четырёхкратного чемпиона мира.

Себу 33 года и он не разучился пилотировать. Нам всем иногда нужно немного любви, потому что пилотировать на грани — большой стресс. Наша задача — обнять Феттеля и показать ему, что из себя представляет наша команда. Думаю, Феттель будет процветать вместе с нами», — приводит слова Зафнауэра PlanetF1.

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