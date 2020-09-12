Валттери Боттас: жёлтые флаги помешали завоевать поул
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, завоевавший в квалификации Гран-при Тосканы второе место, заявил, что за первую позицию ему помешали побороться жёлтые флаги, появившиеся из-за разворота пилота «Рено» Эстебана Окона.
«Помешали ли жёлтые флаги завоевать поул? Определённо. У меня был запас. Круг не получался идеальным, но был хорошим. Ждал последней попытки, но лишился возможности. Это разочаровывает, потому что на протяжении всего уик-энда у меня есть скорость», — приводит слова Боттаса Sky Sports.
Напомним, с поула будет стартовать напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, завоевавший 95-ю победу в квалификациях. Третье время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Даниил Квят примет старт с 12-й позиции.
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