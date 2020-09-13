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В «Преме» назвали причину схода Шварцмана

В «Преме» назвали причину схода Шварцмана
Авто / Младшие серии 0

Итальянская команда Формулы-2 «Према» объяснила, почему российскому пилоту программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберту Шварцману пришлось досрочно завершить борьбу в основной гонке итальянского этапа Формулы-2 на стационарной трассе «Муджелло». Победу в гонке одержал другой россиянин Никита Мазепин.

«У Роберта Шварцмана получился невероятно неудачный день. 20-летнего россиянина сзади ударили на пит-лейне перед стартом, и команде пришлось проводить ремонт на стартовой решётке. К сожалению, порвалась оплётка проводов коробки передач, что вынудило его ненамного позже сойти. Это был тяжёлый удар для команды, который произошёл по непредвиденным причинам в момент, когда он ехал на оптимальной стратегии», — гласит пресс-релиз «Премы».

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