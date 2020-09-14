Хэмилтон рассказал, почему надел на подиуме футболку с призывом арестовать полицейских

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который ранее на подиумных церемониях Формулы-1 надевал футболку с надписью «Black Lives Matter» в знак протеста против расизма, сказал, что, несмотря на изменение акцента, он «всё ещё борется с тем же».



На подиуме Гран-при Тосканы Льюис появился в футболке с надписью «Арестуйте полицейских, которые убили Брионну Тэйлор».



«Просто мне потребовалось много времени, чтобы получить эту футболку. Я хотел надеть её и привлечь внимание к тому факту, что есть люди, которых убивают на улице, а кого-то (Льюис говорит о Брионне Тейлор. – Прим. «Чемпионата») — в собственном доме. Они оказались не в том доме, и эти ребята до сих пор ходят на свободе. Мы не можем расслабляться и должны продолжать повышать осведомлённость окружающих об этих вопиющих фактах», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Темнокожая медсестра Брионна Тейлор была застрелена полицейскими у себя в квартире в марте этого года. Это случилось в Луисвилле (штат Кентуки, США). Трое полицейских вошли в её квартиру, подозревая, что там хранятся наркотики. Молодой человек девушки решил, что в дом проникли грабители, и открыл по полицейским огонь. В ответ они совершили 20 выстрелов, восемь пуль попало в Брионну. При этом запрещённых веществ блюстители правопорядка так и не нашли.