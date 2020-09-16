Марко признал, что без сильного мотора «Ред Булл» может потерять Ферстаппена

Макс Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до 2023 года, однако болид австрийского коллектива из-за двигателей «Хонда» пока не способен бороться с «Мерседесом», появились слухи, что пилот из Нидерландов может покинуть команду. Эту информацию прокомментировал консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.
«Хонда» добилась прогресса, но «Мерседес» всё ещё сильнее в области батарей. Нужно прибавлять прямо сейчас. Если говорить о причинах проблем у Макса в двух последних гонках, то у «Хонды» сменились инженеры. Возможно, из-за этого возникли непредвиденные трудности», — приводит слова Марко Auto Bild.
Известно, что «Хонда» взяла на себя обязательства по участию в «Королевских гонках» лишь до 2021 года. Некоторые инсайдеры, а также экс-босс Ф-1 Берни Экклстоун предполагают, что японцы могут покинуть чемпионат мира в конце следующего сезона.
«Решение должно быть принято в начале октября», — отметил Марко.
Консультант «Ред Булл» признал, что «Ред Булл» придётся предоставить в распоряжение Ферстаппена мощный двигатель, если команда хочет удержать его.
«На самом деле у Макса пока есть перманентный контракт на 2021 год. Но мы прекрасно понимаем, что должны предоставить ему конкурентоспособный двигатель», — добавил он.
- 16 сентября 2020
-
14:00
-
13:34
-
12:30
-
12:26
-
11:40
-
11:09
-
10:43
-
09:22
-
03:07
-
00:44
- 15 сентября 2020
-
23:56
-
22:41
-
20:59
-
20:00
-
18:56
-
17:53
-
17:14
-
16:17
-
15:53
-
14:39
-
14:20
-
13:21
-
13:00
-
12:39
-
11:28
-
10:13
-
09:25
-
09:00
-
00:45
- 14 сентября 2020
-
23:59
-
23:39
-
22:27
-
20:30
-
19:24
-
18:06