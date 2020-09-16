Квят: мы забрали очки у «Феррари», которая была нашей целью. Это круто

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился эмоциями от седьмого места на Гран-при Тосканы, а также заявил, что его цель на этап состояла в том, чтобы опередить «Феррари».
«Мы набрали максимально возможное количество очков, поэтому я очень рад и положительно оцениваю этот результат. Было важно избежать неприятностей. Конечно, я надеялся, что произойдёт ещё несколько сумасшедших событий, как в прошлой гонке! Но ничего по-настоящему масштабного, чтобы извлечь выгоду и попытать удачу, так и не случилось. Тем не менее я доволен.
Честно говоря, это была очень сложная гонка. Три старта и постоянная концентрация. Каждый раз возникает очень высокий риск, это сложно. Но думаю, что мы добились очень хорошего результата. Я весьма доволен седьмым местом, мы забрали очки у «Феррари», которая была нашей целью. Это круто», — приводит слова Квята официальный сайт Формулы-1.
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