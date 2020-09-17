Потенциальная команда-новичок Ф-1 не сдаётся после введения взноса в $ 200 млн

Новая команда «Пантера», которая планировала дебютировать в Формуле-1 в сезоне-2022, не будет отказываться от своих планов из-за изменений в Договоре согласия. Об этом сообщил руководитель проекта Бенджамин Дюран.
Согласно вступившим в силу правилам любой новой команде, желающей дебютировать в Формуле-1, придётся заплатить $ 200 млн. Эти деньги будут распределены между 10 существующими гоночными коллективами.
«Мы ожидали чего-то подобного. Вопрос обсуждался довольно долгое время. Введение этого правила – не самая радостная новость, но и сюрпризом для нас она не стала. Конечно, теперь задача усложняется, поскольку найти на Формулу-1 100 миллионов проще, чем 300 миллионов.
Новое правило будет стимулировать к покупке действующей команды, чем к созданию новой. Как я слышал, «Уильямс» была куплена менее чем за 200 миллионов вместе с базой и всем остальным. Не знаю, продаются ли ещё какие-то команды. Но их владельцы могут попробовать искусственно завысить цену после этого», — приводит слова Дюрана RaceFans.
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