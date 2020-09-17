В «Альфа Ромео» заявили, что хотят сохранить Райкконена в команде на сезон-2021

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что команда желает продолжить сотрудничество с Кими Райкконеном, финн является основным кандидатом на место в кокпите на следующий сезон.



«У нас есть несколько молодых пилотов «Феррари», и в первую очередь у нас есть Кими. Мы хотим понять его планы, а потом посмотрим на другие варианты. Если все стороны будут заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, то будет иметь смысл его продолжить. Я не найду никого более опытного, чем Кими. Это его преимущество. Наверняка напарник будет менее опытен, чем Кими», — приводит слова Вассёра Planet F1.



На прошедшем Гран-при Райкконен занял девятое место. Два очка, которые он получил, стали для него первыми в нынешнем сезоне.