В «Альфа Ромео» заявили, что хотят сохранить Райкконена в команде на сезон-2021
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что команда желает продолжить сотрудничество с Кими Райкконеном, финн является основным кандидатом на место в кокпите на следующий сезон.
«У нас есть несколько молодых пилотов «Феррари», и в первую очередь у нас есть Кими. Мы хотим понять его планы, а потом посмотрим на другие варианты. Если все стороны будут заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, то будет иметь смысл его продолжить. Я не найду никого более опытного, чем Кими. Это его преимущество. Наверняка напарник будет менее опытен, чем Кими», — приводит слова Вассёра Planet F1.
На прошедшем Гран-при Райкконен занял девятое место. Два очка, которые он получил, стали для него первыми в нынешнем сезоне.
- 17 сентября 2020
-
13:04
-
12:01
-
11:57
-
11:48
-
10:25
-
09:11
-
09:04
-
00:46
- 16 сентября 2020
-
23:34
-
22:35
-
22:06
-
20:20
-
18:53
-
18:30
-
17:52
-
16:36
-
15:14
-
14:00
-
13:34
-
12:30
-
12:26
-
11:40
-
11:09
-
10:43
-
09:22
-
03:07
-
00:44
- 15 сентября 2020
-
23:56
-
22:41
-
20:59
-
20:00
-
18:56
-
17:53
-
17:14
-
16:17
Партнерский контент