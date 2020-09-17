«Они вывесят красный флаг из-за клочка бумаги». Хэмилтон против частых рестартов в Ф-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после этапа в Муджелло призвал Формулу-1 не перебарщивать с остановками гонок.



«Знаю, что болельщикам понравилась гонка в Монце с рестартом и всем остальным. Так что даже если на трассе есть клочок бумаги, кажется, они вывесят красный флаг и дадут новый старт.



Я могу понять почему. Это действительно интересно. В конце концов, обычные гонки могут наскучить. Когда все выходят из зоны слипстрима и возникают большие разрывы, рестарт действительно возвращает плотность.



Так поступают в NASCAR — они всё время вывешивают желтый флаг, выпускают машину безопасности, что угодно, чтобы сохранить интерес к гонке. Но, безусловно, нужно помнить о безопасности, потому что в Муджелло рестарты получились не особо хорошими. Я уверен, что Ф-1 сделает выводы», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.