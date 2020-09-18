Палмер: мой гонщик дня в Муджелло – Кими Райкконен

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер выразил мнение, что пилотом дня на Гран-при Тосканы стал Кими Райкконен из «Альфа Ромео».
«Очень сложно определиться с кандидатурой гонщика дня на Гран-при Тосканы. Джордж Расселл смотрелся очень здорово. Лэнс Стролл тоже проводил хорошую гонку. Даниэль Риккардо – был так близок к подиуму. Александер Албон – впервые попал на пьедестал. Но, на мой взгляд, гонщиком дня стал Кими Райкконен.
Когда аутсайдеры могли удивить, а до финиша добралось всего 12 машин, именно Кими стал тем, кто сумел прорваться и финишировал девятым, справившись с последствиями аварии на первом круге. Он сделал это, несмотря на штраф в 5 секунд за пересечение белой линии въезда на пит-лейн, порадовав нас очередными радиопереговорами. Кими опередил обе «Феррари», сумев оторваться и сохранив достаточный задел от Себастьяна Феттеля, чтобы не потерять девятое место и заработать первые очки в сезоне. Так что мой гонщик дня в Муджелло – это Кими Райкконен», — сказал Палмер в интервью инстаграм-аккаунту Формулы-1.
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