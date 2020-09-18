Хэмилтон снялся в ролике, посвящённом защите лесов Амазонии

Пилот «Мерседеса» шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон озаботился проблемой лесных пожаров в регионе Амазонии, который в основном простирается на территории Бразилии, Колумбии и Перу.
«Действуй ради Амазонии. Если потеряем Амазонию, мы проиграем борьбу с климатическим кризисом. Это просто. Время на исходе. Присоединяйся к нам во Всемирном фонде дикой природы, помоги прекратить пожары», — написал Льюис в сообщении, прикреплённом к видео.
На видеозаписи пилот рассказывает о масштабах уничтожения лесов в Южной Америке. На видео представлены и другие активисты движения.
Соответствующий пост доступен на странице Льюиса Хэмилтона в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Хэмилтон известен активной позицией по защите окружающей среды, а также является вегетарианцем.
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