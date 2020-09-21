Квят: надеюсь, на трибуне, которая носит моё имя, соберётся много поклонников

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего домашнего Гран-при Формулы-1, который состоится в эти выходные на «Сочи Автодроме».



«Я бы сказал, что наша машина выглядела более конкурентоспособной в последних гонках. Мы прогрессируем. В целом середина пелотона очень плотная. В обычных условиях, без каких-либо неожиданностей в гонке, мы немного отстаём от «Макларена», «Рейсинг Пойнт» и «Рено». Однако речь идёт о крошечных отрывах. Мы стремимся полностью устранить этот пробел в ближайшем будущем, и я считаю, что мы на правильном пути.



Выступать в домашней гонке – это здорово. Приятно приезжать туда, где тебя поддерживают соотечественники. Конечно, я очень взволнован перед этими выходными, ведь когда я в Сочи, то всегда испытываю особые чувства. Думаю, трибуна в третьем повороте всё ещё носит моё имя. Поэтому надеюсь, что там соберётся много поклонников.



При низком уровне износа шин можно предположить, что нас ждёт гонка с одним пит-стопом. Но мы должны быть осторожны, работая с самыми мягкими составами. Как обычно, нас ждёт напряжённая пятница, чтобы всё понять», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».