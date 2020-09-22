Росси: я недостаточно быстр, чтобы бороться за титул

Итальянский мотогонщик Валентино Росси поделился мнением о перспективе борьбы за титул в нынешнем сезоне MotoGP.



«Я потерял несколько очков, но это мало что меняет. Есть много претендентов на титул, разница в очках минимальная, а вся основная борьба впереди. Всё, что угодно может произойти, но мне нужно прибавлять и ехать быстрее. В прошлые выходные мы пытались добиться прогресса с командой. Мне не очень комфортно на мотоцикле, не хватает сцепления с дорогой. Я недостаточно быстр, чтобы бороться за титул. Мне нужно ехать быстрее», — приводит слова Валентино России Autosport.



После завершения половины сезона Валентино Росси занимает девятую позицию в личном зачёте, уступая 26 очков лидеру чемпионата, Андреа Довициозо.