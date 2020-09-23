В 2021 году Формула-1 может провести уличную гонку в Саудовской Аравии

Как утверждает издание RaceFans, в 2021 году в календаре Формулы-1 с высокой долей вероятности появится Гран-при Саудовской Аравии. Его проведение запланировано на городской трассе в городе Джидда.

Отмечается, что организаторы из Саудовской Аравии планировали провести на этой трассе всего одну гонку, после чего этап должен был официально переместиться на новый стационарный автодром, который специально планировали построить на территории развлекательного комплекса Qiddiya. Стоимость объекта оценивалась в несколько миллиардов фунтов стерлингов. Однако из-за пандемии сроки строительства были сдвинуты, и теперь дата завершения проекта неизвестна. Таким образом, городская трасса в Джидде, скорее всего, примет не один Гран-при.

Ожидается, что этап в Саудовской Аравии состоится ближе к концу чемпионата 2021 года — непосредственно перед Гран-При Абу-Даби.