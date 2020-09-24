Перес: люди в команде стали от меня что-то скрывать

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал будущее расставание с командой.



«После того как стала известна новость о моём уходе, некоторые люди в команде стали что-то от меня скрывать. Не думаю, что это правильно. Думаю, сейчас нам нужно быть максимально честными друг с другом, чтобы быть уверенными в том, что мы достигнем наших целей, и убедиться, что мы набираем как можно больше очков.



У нас всё ещё есть шанс провести лучший сезон в истории команды, если мы закончим чемпионат на третьей позиции. Думаю, все в команде будут разочарованы, если мы не станем третьими в Кубке конструкторов. Я огорчён, что информация о том, как я узнал о замене меня на Феттеля, стала известна за пределами команды. Думаю, такие моменты должны оставаться между мной и коллективом, так что я не буду это комментировать. Это только между нами», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.