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Перес: люди в команде стали от меня что-то скрывать

Перес: люди в команде стали от меня что-то скрывать
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал будущее расставание с командой.

«После того как стала известна новость о моём уходе, некоторые люди в команде стали что-то от меня скрывать. Не думаю, что это правильно. Думаю, сейчас нам нужно быть максимально честными друг с другом, чтобы быть уверенными в том, что мы достигнем наших целей, и убедиться, что мы набираем как можно больше очков.

У нас всё ещё есть шанс провести лучший сезон в истории команды, если мы закончим чемпионат на третьей позиции. Думаю, все в команде будут разочарованы, если мы не станем третьими в Кубке конструкторов. Я огорчён, что информация о том, как я узнал о замене меня на Феттеля, стала известна за пределами команды. Думаю, такие моменты должны оставаться между мной и коллективом, так что я не буду это комментировать. Это только между нами», — приводит слова Серхио Переса RaceFans.

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