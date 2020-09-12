Перес случайно подслушал разговор Стролла-старшего о подписании контракта с Феттелем

Стало известно, как мексиканский пилот Серхио Перес узнал, что его хотят убрать из команды по окончании сезона-2020. По информации RaceFans, во время этапа в Монце канадский совладелец команды Лоуренс Стролл поручил юрисконсульту команды подготовить все документы по переходу в команду четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, изложив все условия, включая сумму контракта — $ 1,5 млн в качестве гонорара от команды, а также бонусы за выступления и отдельное соглашение на должность посла бренда.
Громкий голос Стролла был слышен не только в его кабинете, так что Перес случайно подслушал этот разговор. Таким образом, Перес заранее знал, что покинет команду по окончании сезона-2020, однако не стал об этом никому говорить. Кроме того, суммы контракта позволили Пересу понять, что его спонсорская поддержка больше не является сдерживающим фактором — фактически Феттель получит не такой большой гонорар от команды Формулы-1.
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