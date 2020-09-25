Окон ответил на вопрос, хотел бы он искупаться в Чёрном море

Французский пилот «Рено» Эстебан Окон перед началом 10-го этапа сезона, который проходит на «Сочи Автодроме», поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России.
«Мне нравится приезжать в Сочи, в Россию. Я уже многие годы участвую в гонках в этой стране, и она относится ко мне хорошо. Чувствую большую поддержку от фанатов из России. У меня хорошие воспоминания о гонках в Сочи. Жду, что мы проведём сильный уик-энд здесь. В последнее время мы выглядим неплохо, поэтому я хочу повторить наши успехи.
Хотел бы искупаться в море? Если бы у меня было время, то определённо помочил бы ноги. Это прикольно. Но мы всё-таки приехали не в отпуск, а работать», — приводит слова Окона Sportbox.
Окон после девяти этапов сезона занимает 12-е место в личном зачёте. На его счету 30 очков. Его напарник Даниэль Риккардо (53) – седьмой.
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